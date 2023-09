PSG - Mercato : accords enfin trouvés pour les départs de Verratti et Draxler !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

C’est bientôt fait : Marco Verratti va rejoindre Al-Arabi au Qatar après plus de dix ans passés au PSG. L’Équipe annonce sur son site que l’Italien a trouvé un accord alors que le club Qatari en avait déjà fait de même avec le club de la capitale depuis plusieurs jours. Il ne reste désormais plus qu'à passer la visite médicale et signer le contrat pour le milieu de terrain.

Draxler et Verratti futurs adversaires

Le « petit hibou » rencontrera dans le championnat local celui qui est encore son coéquipier : Julian Draxler. L'Allemand va rejoindre Al-Ahli SC avec qui un accord total est trouvé depuis quelques heures.

Apres plusieurs semaines de négociations, les deux joueurs du PSG Marco Verratti et Julian Draxler ont trouvé un accord pour rejoindre le Qatar. https://t.co/gGgGfoXnT1 pic.twitter.com/LlxSqBNT0r — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 9, 2023

