PSG : Messi a décidé s'il rejouera avec Paris cette saison !

Alors que Lionel Messi a été suspendu pendant deux semaines de match, d'entraînement et de salaire par le Paris Saint-Germain, L'Équipe a annoncé que la Pulga, qui aurait des réticences à évoluer de nouveau devant le public du Parc des Princes, pourrait ne plus porter le maillot du PSG cette saison.

Messi voudrait finalement encore jouer avec le PSG

Mais de son côté, le quotidien catalan Mundo Deportivo ne donne pas le même son de cloche que L'Équipe et croit savoir que le sextuple Ballon d'Or, qui ne pourra donc pas jouer contre Troyes et l'AC Ajaccio, aurait l'intention de rejouer avec le PSG d'ici la fin de saison et d'aller chercher le titre de champion de France. On devrait donc bien revoir Lionel Messi sur les pelouses de Ligue 1 en cette fin de saison.

Pour résumer Contrairement à ce qui été annoncé, Lionel Messi aurait bien l'intention de rejouer avec le Paris Saint-Germain après avoir purgé sa suspension de deux semaines.

