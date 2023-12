PSG : Pierre Ménès se paye le "phacochère" Donnarumma

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Gianluigi Donnarumma a vu rouge hier au Havre pour un jeu dangereux, et son expulsion en début de rencontre aurait pu coûter cher au PSG. Mais à dix contre onze, la formation de Luis Enrique a trouvé les ressources pour s'imposer en Normandie, où Arnau Tenas a répondu présent, signant un clean sheet pour sa première sous le maillot parisien. L'Italien comparé à un phacochère Suite à cette expulsion, Donnarumma s'est fait tailler par Pierre Ménès... "Comme d'habitude avec son jeu au pied, il a eu une vitesse d'intervention de phacochère", a commenté l'ancien journaliste de Canal+. Une comparaison bien peu flatteuse pour l'Italien... L1, J14 (2) : Paris insubmersible, Marseille sur sa lancée



Tous les matchs de ce dimanche sont dans le débrief !https://t.co/0dtxY3pA0C via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 3, 2023



Laurent HESS

Rédacteur