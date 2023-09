PSG : son adaptation, le but contre Lens, la concurrence… Marco Asensio se livre !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Après de longues années au Real Madrid, Marco Asensio s’est lancé dans un nouveau projet avec le PSG. Si ces premières sorties ont été compliquées avec Paris, l’Espagnol a marqué les esprits en marquant au Parc des Princes lors du succès face au RC Lens (3-1). Un moment clé pour l’Espagnol qui s’est confié dans un entretien à BeIN Sport.

« Ça a été un super moment. En plus il y avait la présentation des nouveaux joueurs, une ambiance magnifique. Marquer ce premier but a permis de débloquer le match, cela a été important pour moi, pour l’équipe et pour les supporteurs », a lancé l’attaquant du PSG visiblement heureux et soulagé par ce but.

Une adaptation pas évidente à Paris

Interrogé sur son arrivée à Paris, l’Espagnol a reconnu que les changements n’ont pas été évidents. « Les débuts à Paris étaient difficiles. Il fallait se poser et trouver une nouvelle maison avec ma femme. On ne connaissait personne, et la langue était nouvelle. Ça a été un peu compliqué au début, mais maintenant on est bien installé, très heureux, les gens nous ont bien accueillis et ça m’a aussi aidé à m’adapter rapidement »

La forte concurrence au PSG

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Hugo Ekitike… Marco Asensio ne manque pas de concurents au PSG, une bonne chose selon ce dernier, « Je pense que la concurrence ne peut que faire progresser. Cela permet de rester concerné et de s’améliorer. Je pense que dans un grand club, il faut de la concurrence », a analysé le Parisien pour BeIN Sport.

[📺LIVE] ⚽️ #FootballShow

🎙 Marco Asensio : "Luis Enrique exige beaucoup de ses joueurs" pic.twitter.com/ZsDfLFfO6r — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 1, 2023

Podcast Men's Up Life