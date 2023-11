PSG : un ancien Parisien suspecté dans l'affaire des paris sportifs !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

L'affaire a fait grand bruit. Et surtout débouché sur de lourdes sanctions puisque Sandro Tonali, le milieu de terrain italien de Newcastle a été suspendu pour dix mois et que le milieu de terrain de la Juventus Turin, Nicolo Fagioli, a quant à lui écopé de sept mois. Et voilà qu'un ancien joueur du PSG, en 2020-2021, Alessandro Florenzi, qui évolue au Milan AC, est à son tour suspecté d’exercice abusif d’une activité de jeu ou de pari.

Convoqué par le Procureur

La justice italienne souhaite savoir si Florenzi, qui de toute évidence, s'est rendu sur des plateformes illégales de paris sportifs, a misé de l'argent sur des matches de football. Si tel est le cas, il sera à son tour suspendu. Il est en attendant d'ores et déjà convoqué par le procureur de Turin dans les prochains jours.

