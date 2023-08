PSG, FC Barcelone - Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Dembélé !

Mohamed Bouhafsi vient d'annoncer que non seulement Ousmane Dembélé serait parisien dans les 72 prochaines heures, c'est-à-dire avant ce week-end, mais qu'en plus, le PSG n'aura pas à négocier son indemnité avec le FC Barcelone. Les dirigeants parisiens ont envoyé un courrier hier soir pour s'assurer que sa clause libératoire serait bien de 50 M€ alors qu'elle devait passer à 100 M€ cette nuit.

Le PSG a été mis au courant qu'une clause du contrat de l'ancien Rennais avec Barcelone prévoyait qu'en cas d'envoi d'un courrier formel concernant un intérêt pour le joueur, son départ serait obligatoire moyennant une indemnité de 50 M€. Il n'aurait jamais été question pour le club de la capitale de négocier une somme plus élevée. Ousmane Dembélé va donc s'envoler pour Paris, où il passera une visite médicale et paraphera un contrat de cinq ans.

