PSG, FC Barcelone - Mercato : Dembélé et Laporta mettent un vent à Luis Campos

Ousmane Dembélé fait saliver de nombreux cadors européens ! Considéré comme un des meilleurs ailiers du monde, l’international français serait dans le viseur du PSG. Cependant, l’ancien rennais ne compte pas quitter le Barça.

« Il y a 4 mois j’ai signé un nouveau contrat avec le FC Barcelone, je suis content d’être ici. Je vais continuer à travailler pour rester avec le FC Barcelone", a d’abord expliqué l’international français. Interrogé sur un potentiel transfert au PSG, l’ailier ne se voit pas dans le club de la capitale. "Non ! Je suis bien à Barcelone, il y a un bon cadre de vie. Je suis bien aussi avec le coach, j’ai la confiance des dirigeants. Donc quand tu as tous cette confiance-là… Je suis bien et heureux ici", a-t-il déclaré dans un interview accordé à Eleven Sports.

🎙️ | "Ik ben gelukkig hier." - Ousmane Dembélé denkt momenteel niet aan een transfer naar @PSG_inside. ❌🇫🇷 pic.twitter.com/1Kbq7W4RGk — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 5, 2023

Laporta ne veut pas le vendre

« Il a une vitesse extraordinaire. C'est un éclair. »

En plus de se sentir bien en Catalogne, son président, n’a vraiment pas l’intention de vendre le Français, « Si le PSG vient pour le signer... nous leur dirons qu'il n'est pas à vendre. Il est l'un des joueurs les plus importants que nous ayons. Il a une vitesse extraordinaire. C'est un éclair. Chaque fois qu'il reçoit le ballon, il déborde et hier il a marqué un grand but. Il ne partira pas pour 70 millions ou pour n'importe quel montant. », a expliqué Joan Laporta à la Cadena Ser. Un transfert qui semble donc très compliqué pour le PSG !