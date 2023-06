PSG, FC Barcelone - Mercato : un gros danger guette Messi à l'Inter Miami, Bale le rassure

Joueur du Los Angeles FC, Gareth Bale a a pris sa retraite à 33 ans après avoir remporté la MLS . Auteur de 13 buts et 3 passes décisives, le Gallois avait été important dans la conquête du titre. Il sera difficile à Lionel Messi de l'imiter puisque son nouveau club, l'Inter Miami, avec lequel il doit débuter fin juillet, est lanterne rouge de sa conférence. Mais sur la chaîne britannique BT Sport Bale a tenu à rassurer l'Argentin...

« C'est beaucoup plus tranquille ici, a-t-il expliqué. Si vous perdiez au Real Madrid, c'était la fin du monde. Vous étiez crucifié. Vous vous sentiez déprimé. Vous rentriez chez vous contrarié. Ici, ils acceptent plus la défaite. Il n'y a pas de conséquences, vous ne pouvez pas être relégué. Lorsque vous perdez un match, vous passez directement au suivant. Là-bas, ils savent perdre mais ils célèbrent chaque victoire comme s'ils avaient remporté le championnat. Il (Messi) appréciera certainement ».

