PSG, FC Barcelone - Mercato : Xavi torpille le dossier Ugarte !

Manuel Ugarte attire décidément du beau monde en vue du prochain mercato estival. La semaine dernière, la presse portugaise annonçait que le PSG était proche de rassembler les 60 millions d’euros réclamés par le Sporting Portugal pour s’attacher ses services. Depuis, l’intérêt parisien a été confirmé, de même que celui de Chelsea, où Mauricio Pochettino vient de poser ses valises. Le FC Barcelone se place pour Ugarte Un nouveau courtisan de taille a été mis au jour : le FC Barcelone. Selon Gerard Romero, le Barça a pris des renseignements sur le prometteur milieu de terrain uruguayen de 22 ans dans le but de faire oublier Sergio Busquets la saison prochaine. « Pour le remplacer, il faudra que l’élu ait 9 sur 10 », a-t-il glissé avec malice. 🚨🚨 Le FC Barcelone s'intéresse également à Manuel Ugarte. 🇺🇾



(@gerardromero) https://t.co/1dnqZEsyAg — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) May 29, 2023

Pour résumer Si Luis Campos est attiré par le milieu de terrain uruguayen du Sporting Portugal Manuel Ugarte (22 ans), le FC Barcelone se serait placé sur ce dossier par l’intermédiaire de Xavi. L’entraîneur du FC Barcelone l’apprécie fortement.

Bastien Aubert

Rédacteur