PSG, FC Barcelone, Real Madrid : Neymar envoie Messi et Ronaldo aux oubliettes, seul Mbappé peut le rattraper

A défaut d'avoir remporté le Ballon d'Or, la Coupe du monde ou la Champions League plusieurs fois, comme son talent l'y prédestinait, Neymar peut se consoler avec un record du monde : celui du montant d'indemnités sur une carrière. Avec les 90 M€ qu'Al-Hilal va verser au PSG, la facture totale pour l'attaquant brésilien s'élève désormais à 410 M€. Soit 98 M€ versés par le Barça pour l'arracher à Santos puis 222 M€ versés par Paris au FCB plus les 90 M€ des Saoudiens. Personne n'a fait mieux sur la planète football.

Le record était jusque-là détenu par Romelu Lukaku, qui a atteint les 333 M€ en cinq transferts et deux prêts onéreux. Lionel Messi, lui, est à... 0€ puisqu'il a quitté le Barça puis le PSG à la fin de ses contrats. Cristiano Ronaldo, pour sa part, est monté à 247 M€. Ni l'Argentin ni le Portugais ne devraient plus avoir l'occasion de faire monter leur total. Le prochain challenger de Neymar devrait donc être Kylian Mbappé. Recruté pour 180 M€ par le PSG en 2017, le natif de Bondy pourrait rejoindre le Real Madrid libre en juin 2024. Mais si d'aventure il venait à prolonger à Paris, alors il pourrait espérer se rapprocher des 410 M€ de son futur ex-coéquipier !

Pour résumer

Avec 410 M€, les trois transferts de Neymar durant sa carrière lui ont permis de battre le record d'indemnités, jusque-là détenu par Romelu Lukaku. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont loin derrière et ne pourront plus rejoindre le Brésilien. Seul Kylian Mbappé le pourrait mais ça semble mal parti...