PSG - Mercato : après Asensio et Ugarte, deux nouvelles recrues attendues à Paris !

Cette fois-ci, le PSG tient un profil recherché depuis un an au mercato : un milieu de terrain gaucher capable d’évoluer sur le côté droit. Marco Asensio, en fin de contrat au Real Madrid, va signer un bail de quatre saisons avec le PSG. L’international espagnol (35 sélections, 2 buts) a refusé une offre de prolongation au Real Madrid et a passé hier - avec Manuel Ugarte - sa visite médicale avec succès.

Selon L’Équipe, l’arrivée d’Asensio ne met pas fin à la piste menant à Bernardo Silva : la direction du PSG espère densifier son effectif dans les prochaines semaines et au moins deux autres recrues offensives sont attendues, un attaquant et un joueur polyvalent de côté. Les pistes ne manquent pas. Reste à savoir qui en sera le futur entraîneur...

Manuel Ugarte and Marco Asensio have both signed documents and contracts as new Paris Saint-Germain players. 🔴🔵 #PSG



Ugarte, 2028 for €60m fee.

Asensio, 2027 as free agent.