PSG - Mercato : c'est confirmé pour Kane et Vlahovic !

La semaine dernière, le journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg, a assuré qu'Harry Kane serait déterminé à rejoindre le Bayern Munich cet été et à ne pas jouer pour le Paris Saint-Germain, qui avait fait de l'attaquant de Tottenham l'une de ses priorités pour renforcer la pointe de son attaque.

Et maintenant, c'est au tour du journaliste du Daily Telegraph, Matt Law, de confirmer cette information. D'après lui, Harry Kane ne serait pas du tout intéressé par une signature au PSG. Cette décision de l'international anglais devrait donc bien amener le club de la capitale à se rabattre sur l'attaquant de la Juventus Turin, Dusan Vlahovic, qui serait déjà tombé d'accord avec les dirigeants parisiens sur les bases d'un contrat de cinq ans.

