PSG - Mercato : Campos met un terme à la piste Osimhen après une demande folle du Napoli

Le Parisien vient d'annoncer que Luis Campos avait décidé de ne pas donner suite à la piste Victor Osimhen après que le Napoli a fixé le prix de son attaquant nigérian à 180 M€. Le responsable du recrutement du club de la capitale n'a pas l'intention de verser une somme pareille, même pour un joueur qu'il avait recruté à Lille et qu'il tient en très haute estime.

Paris va se focaliser sur la piste Harry Kane

Cette information signifie que le PSG va se focaliser sur le recrutement d'Harry Kane. L'attaquant anglais, à qui il ne reste qu'un an de contrat à Tottenham, pourrait partir cet été, à condition que ce soit à l'étranger et que le futur acquéreur mette un peu plus de 100 M€ sur la table. Un montant déjà plus dans les cordes du PSG. La piste Osimhen avait de toute façon peu de chances d'aboutir, le Napoli voulant vraiment conserver son joueur et ce dernier privilégiant la Premier League en cas de départ.

Pour résumer Le PSG aurait fait savoir au Napoli qu'il n'était plus intéressé par Victor Osimhen après que le champion d'Italie a décidé de placer de fixer le billet de sortie de son meilleur buteur à 180 M€. Un montant beaucoup trop élevé.

