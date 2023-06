PSG – Mercato : Campos prêt à relancer Jadon Sancho ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Acheté 100 M€ au Borussia Dortmund l'été dernier, Jadon Sancho (23 ans) n'a pas réussi une grosse saison du côté de Manchester United. Avec seulement 7 buts et 3 passes décisives, l'international anglais a déçu. Naples également sur les rangs Mais selon le journaliste Ben Jacobs, de CBS, Sancho a encore la cote. Le PSG et Naples l'auraient en effet supervisé récemment. L'ailier avait déjà été ciblé par le club parisien il y a deux ans. A suivre...

Laurent HESS

Rédacteur