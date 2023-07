PSG - Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Marquinhos !

Si Kylian Mbappé a refusé une offre d'Arabie Saoudite, ce n'est pas le cas de Marco Verratti qui se verrait bien rejoindre Al-Hilal. Et Marquinhos, pisté par Al-Nassr, serait lui aussi tenté par un départ.

Selon Sky, le Brésilien a donné son accord au club de CR7 pour débuter les négociations, et Al-Nassr a déjà formulé une offre à Paris. Le média précise que Marquinhos n'est pas le seul défenseur convoité. A suivre, donc...

🚨✅ #Marquinhos gave his approval to start talks with the 🇸🇦 club - #AlNassr - that days ago approached his entourage, as revealed.



💰 An official bid was sent to the 🇧🇷 player and to #PSG.



⚠️ The former #ASRoma defender is not the only CB in talks with Al Nassr. 🐓⚽ https://t.co/jHdTmyb6X1 pic.twitter.com/f2idWwYl0y