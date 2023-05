PSG - Mercato : encore un espoir pour Ugarte

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Cependant, ce samedi, le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano assure qu'Ugarte n'a pas encore pris de décision concernant son avenir. Romano précise que l'un des deux prétendants a proposé de mettre des joueurs dans la balance pour convaincre le Sporting. Et qu'un autre proposerait un paiement échelonné. Tout reste à faire, donc, dans ce dossier.

Manuel Ugarte has not made any final decision on his future yet. New round of talks will take place in the next days. 🚨🔵🇺🇾 #transfers



Both Chelsea and PSG have offered to match €60m clause but with different payment terms. Players could also be included in the deal. pic.twitter.com/0RJiXcxt1J