PSG - Mercato : Icardi quitte définitivement le club (officiel)

Mauro Icardi dit adieu au PSG. Prêté la saison passée à Galatasaray, l'attaquant argentin retourne pour de bon en Turquie. Le club stambouliote a annoncé son arrivée sur les réseaux sociaux ce vendredi, à travers une vidéo où apparaît notamment le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano. Arrivé en 2019 à Paris, l'ancien joueur de l'Inter Milan signe pour trois ans dans son nouveau club, qui a déboursé environ 10 millions d'euros dans la transaction. Icardi quitte le PSG avec un bilan honorable de 38 buts et 10 passes décisives en 92 matchs.

