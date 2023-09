PSG - Mercato : incroyable retournement de situation pour Julian Draxler

Pas simple le mercato. Ni dans le sens des arrivées, ni dans celui des départs. Notamment au PSG. Car si différents médias annonçaient tous, il y a quelques heures, un accord entre le milieu de terrain du PSG, Julian Draxler, et Al-Ahli SC, club du Qatar, Sky Sports Germany affirme ce soir tout le contraire !

Julian Draxler, qui pourtant ne bénéficie pas de la confiance de Luis Enrique et ne devrait jamais avoir sa chance, ne voudrait absolument pas rejoindre le club qatari. Et devrait donc rester au Paris Saint-Germain quelques mois supplémentaires.

Luis Campos appréciera...

🆕 Julian Draxler won‘t join Al-Ahli in 🇶🇦. It’s decided. He will stay at @PSG_inside. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/MDvLphcLkW