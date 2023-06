PSG - Mercato : le passé marseillais de Lucas Hernandez lui revient encore en pleine figure

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Alors que Lucas Hernandez (Bayern Munich, 27 ans) se rapproche à grands pas du PSG, le transfert du Champion du Monde 2018 ne fait pas l'unanimité chez tous les consultants suiveurs du club de la Capitale... Et surtout pas chez Jérôme Rothen qui voit un souci majeur à la venue de ce Marseillais un peu trop fier de l'être et qui l'a déjà revendiqué.

Dans son émission « Rothen s'enflamme » sur RMC Sport, l'ancien milieu gauche du PSG estime que le CUP (Collectif Ultras Paris) a raison de s'opposer à la venue de Lucas Hernandez à Paris :

« Tu as le droit de ressentir un amour pour l'OM. C'est normal quand tu es né à Marseille. Mais après, il n'était pas obligé de dire ce qu'il a dit il y a quelques années parce que son plan de carrière ne passait pas par le PSG... Les mots sont forts, et ils ne peuvent pas évoluer différemment aujourd'hui car il a envie de venir au PSG (…) Il a le droit de dire ce qu'il veut, mais il doit assumer ses propos jusqu'au bout. Si tu vas jusqu'au bout, tu ne signes pas au PSG (…) Et encore une fois, je parle d'un joueur dont j'aime sa personnalité et ce qu'il montre sur le terrain ».