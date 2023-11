PSG - Mercato : le Qatar prêt à réaliser le rêve des Hernandez ?

Depuis l'été dernier, le Paris Saint-Germain veut recruter plus de joueurs français. Après avoir attirés dans ses rangs Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani lors du dernier mercato estival, les dirigeants parisiens lorgneraient un nouvel international tricolore.

En effet, d'après Milan Reports, le PSG, en quête d'un renfort sur le côté de sa défense, aurait notamment coché le nom du latéral gauche de l'AC Milan, Théo Hernandez, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Rossoneri. Le club milanais pourrait être favorable à un transfert de l'ancien joueur du Real Madrid à Paris afin de financer son futur mercato estival 2024. Ce qui ferait le bonheur de son frère aîné, Lucas Hernandez. Mais le champion de France en titre va devoir casser sa tirelire pour réunir les frères Hernandez à Paris puisque Théo a une valeur marchande estimée à 60 millions d'euros par le site Transfermarkt.

🚨🚨🚨 Theo Hernandez is wanted by PSG, according to the report, and #ACMilan could be tempted to make the deal happen in the summer in order to be able to fund their mercato 👀🤔#ForzaMilan 🔴⚫️https://t.co/MxMOojgzCD