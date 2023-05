PSG - Mercato : les 4 priorités de Campos et ses pistes ont filtré

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L'Equipe comme Le Parisien évoquent dans leur édition du jour le futur mercato du PSG. Qui devrait bénéficier d'une enveloppe plus fournie maintenant qu'il est certain que Lionel Messi ne prolongera pas. Une première recrue est actée, Milan Skriniar, défenseur slovaque en fin de contrat à l'Inter Milan. Mais d'après le quotidien sportif, il devrait y en avoir quatre autres, au minimum, sur des postes précis. Plusieurs noms ont fuité, la plupart étant des Franciliens ou des connaisseurs de la L1, l'un des souhaits des dirigeants parisiens, qui ne veulent plus d'une armée mexicaine.

4 postes, 10 noms

Les quatre postes recherchés en priorité par Campos sont un défenseur central gaucher, un milieu de terrain athlétique, un milieu capable d'évoluer dans le couloir droit et un attaquant. Pour le premier, les pistes sont Aymeric Laporte (Manchester City), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Evan Ndicka (Eintracht Francfort) et Fikayo Tomori (AC Milan). Pour le poste de milieu athlétique, Paris lorgne Manu Koné (Mönchengladbach), Khephren Thuram (OGC Nice), Youssouf Fofana (AS Monaco) et Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven). Pour le côté droit, Moussa Diaby (Leverkusen), Michael Olise (Crystal Palace), Rayan Cherki (OL) et Bernardo Silva (Manchester City) sont visés. Enfin, deux noms seulement pour l'attaque : Victor Osimhen (Napoli) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Que du beau monde !

Pour résumer En plus de Milan Skriniar, Luis Campos espère attirer un défenseur central gaucher, un milieu athlétique, un milieu droit et un attaquant. Les noms scrutés par le responsable du recrutement du PSG ont été dévoilés par L'Equipe.

