PSG - Mercato : Luis Enrique envoie une première star du club en Arabie saoudite !

Luis Enrique n’arrive pas au PSG pour plaisanter. Fort d’une expérience passée à gérer es stars du FC Barcelone, où sévissait alors la MSN, le futur entraîneur du club de la capitale n’entend pas se laisser dicter sa loi et pourrit l’ambiance dans le vestiaire. Résultat, il serait déjà prêt à se défaire de Keylor Navas.

Ce n’est pas tant que l’ancien gardien du Real Madrid est considéré comme un perturbateur - au contraire - mais la situation bancale avec Gianluigi Donnarumma pourrait compliquer la tâche de Luis Enrique en interne. Selon Nicolo Schira, le portier de 36 ans a ainsi été proposé à l’Inter Milan, proche de laisser filer André Onana à Manchester United. Pas dans les plans du PSG, donc, Navas est lié au club jusqu’en juin 2024. Selon Sports Zone, Al-Ittihad (où a signé Karim Benzema) et un autre club saoudien seraient aussi sur les rangs.

Pour résumer

Après avoir trouvé un accord total avec le Paris Saint-Germain, Luis Enrique attend son heure et ne lésine déjà pas sur le mercato et aurait donné son feu vert pour envoyer un certain Keylor Navas (36 ans) à l’Inter Milan.