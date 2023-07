PSG - Mercato : Luis Enrique prêt à faire main basse sur un Madrilène inattendu ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Bien que les officialisations commencent à tomber au Paris Saint-Germain, le club de la capitale et son entraîneur, Luis Enrique, continuent de vouloir recruter. Le PSG veut se renforcer et pallier quelques possibles départs. Un colchoneros et un ex-merengue entrainé par un ex-barcelonais C’est en effet le scénario qui pourrait se produire, le PSG pense à Joao Felix, selon AS. Apprécié par Luis Enrique (ex-barcelonais), Felix (colchoneros) pourrait suivre le chemin de Marco Asensio (ex-merengue). Mais, contrairement à Asensio, Felix n’est pas libre et le PSG devra débourser plus de 100 millions, pour le portugais. Il n’y aura pas d’arrivée de Felix sans grosse vente préalable, un départ de Mbappé ou de Neymar, permettrait sa venue. 🚨 João Félix voudrait rejoindre le PSG !



Le quotidien @diarioas révèle que l’international portugais serait intéressé par une signature dans le club de la Capitale. 🔴🔵



Il pourrait rejoindre Luis Enrique, qui l’apprécierait. pic.twitter.com/7SyyBtW6mm — Actu Foot (@ActuFoot_) July 7, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le Paris Saint-Germain, le club de la capitale et son entraîneur, Luis Enrique, continuent de vouloir recruter. Une nouvelle cible a été trouvée, il s'agit du portugais Joao Felix. L'Atlético Madrid réclame plus de 100 millions.

