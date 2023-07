FC Barcelone - Mercato : après Dembélé, le PSG lorgne Pedri et connaît déjà sa réponse !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Luis Enrique sait déjà où il a mis les pieds au PSG. Si l’ambiance serait plutôt au beau fixe, malgré le cas Mbappé et la défaite d’hier en amical contre Osaka, le technicien espagnol a vu des lacunes dans la construction de son effectif et demanderait au moins 5 recrues, voire 6, si Marco Verratti vient à quitter le club. « Lucho veut 2 ailiers virevoltants, pour apporter de la percussion et de l’élimination, des joueurs aussi forts ‘devant que derrière le ballon’, assure Sports Zone. Il veut également un milieu d’envergure international. En cas de départ de Verratti, Luis Enrique veut un équivalent sur le marché européen. Le buteur reste déterminant et Paris rêve toujours d’Harry Kane. Enfin, Paris doit trancher sur le dossier du gardien. Yassine Bounou a donné son accord, mais Arnau Tenas est suivi et souhaite un rôle de numéro deux en cas de signature… » Retrouvez toute l'actualité du PSG Le Barça pas totalement fermé pour Pedri ? Parmi les cibles prioritaires de Luis Enrique, on trouverait Pedri. « Luis Enrique a demandé à ses dirigeants de recruter Pedri, c’est la priorité au milieu, affirme PSG Community. Pedri ne ferme pas la porte, l’idée de retrouver son ancien sélectionneur avec l’Espagne lui plait. Le joueur disposerait d’une clause temporaire de 110M€, Antero Henrique a été désigné par Doha pour mener les négociations. Toujours en recherche de liquidités, le FC Barcelone reste à l’écoute. » Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'international espagnol de 20 ans est évalué à 100 millions par la plateforme Transfermarkt. 🚨🆕 EXCLU @PSGCOMMUNITY_



✔️ Le joueur disposerait d’une clause temporaire de… pic.twitter.com/2iqcdLhrIN — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 28, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Si Luis Enrique a mis un gros coup de pression aux dirigeants du Paris Saint-Germain afin d’accélérer le mouvement au mercato, un autre crack qu’Ousmane Dembélé serait dans son viseur personnel : le jeune Pedri (FC Barcelone, 20 ans).

