PSG - Mercato : Mbappé a donné sa réponse à Al-Hilal, Verratti se rapproche du club saoudien !

Ce mercredi, une délégation saoudienne a fait le déplacement jusqu'à Paris pour tenter de convaincre Kylian Mbappé, et l'attaquant du PSG n'a pas attendu longtemps avant de répondre. Selon l'Equipe, la star des Bleus a refusé toute discussion avec le club d'Al-Hilal qui a pourtant offert 300 millions d'euros au club de la capitale. Du côté du joueur, un départ chez les Saoudiens n'a jamais été une option explique le quotidien, au contraire de Marco Verratti.

C'est la surprise du soir, le milieu italien se rapprocherait lui d'une signature dans ce même club d'Al-Hilal, dévoile Fabrizio Romano. Un accord serait en passe d'être trouvé entre le PSG et l'écurie du Golfe qui propose un contrat de trois ans à "Petit Hibou". Si Mbappé ne devrait pas plier bagages avec lui, Verratti pourrait faire ses adieux au club parisien dans les prochains jours. L'Arabie Saoudite n'aura, au moins, pas fait le voyage en France pour rien.

EXCLUSIVE: Marco Verratti to Al Hilal, deal at advanced stages! Saudi club now closing in on agreement with PSG for the Italian midfielder 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal



Three year contract offered to Verratti, documents to be prepared/checked soon.



Here we go soon — if all goes to plan. pic.twitter.com/ninO5Loyo1