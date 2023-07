PSG - Mercato : Mourinho prêt à filer un petit coup de pouce à Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Si le PSG a déjà commencé à mener une véritable révolution de palais sous la houlette de son futur coach Luis Enrique, beaucoup de départs sont aussi attendus dans la Capitale. Un temps évoqué pour reprendre la suite de Christophe Galtier à Paris, José Mourinho – qui est finalement resté en Série A à l'AS Rome – pourrait bien aider le plan dégraissage du PSG.

L'AS Roma se lance dans le dossier Renato Sanches

En effet, si l'on en croit Sky Sport Italia, le « Special One » et son directeur sportif Tiago Pinto auraient des vues sur leur compatriote Renato Sanches (25 ans), poussé vers la sortie après une saison de blessures au PSG.

Si l'ancien Lillois et Munichois n'était pas spécialement chaud pour un rebond en Turquie où Galatasaray et Fenerbahçe souhaitaient le faire signer, le milieu de terrain pourrait se laisser tenter par la piste du finaliste de la dernière Ligue Europa. Selon le média transalpin, le dossier pourrait aller très vite même si aucun contact n'a encore eu lieu à ce jour entre la Roma et le PSG. La rumeur a en tout cas eu le mérite de faire réagir Renato Sanches, qui a implicitement laissé entendre qu'il se voyait de son côté rester à Paris où il touche un très confortable salaire de 6,5 M€ par an.

