PSG - Mercato : Neymar prêt à boycotter Lorient pour forcer son départ ?

Tard hier soir, le père de Neymar a démenti l'information de L'Equipe concernant la volonté de son fils de quitter le PSG cet été. Mais le quotidien sportif maintient sa position et donne plus de détails dans son édition du jour. Le Brésilien aurait pris la décision de partir après la tournée asiatique, au terme de laquelle il a fait une super prestation contre Jeonbuk (3-0). Il aurait pris conscience à cette occasion qu'il lui restait encore de belles années et qu'il ne voulait pas les gâcher dans un club où les ultras sont contre lui.

Il ne veut pas risquer de se blesser avant son transfert

Il a donc réuni sa famille et son agent, Pini Zahavi, le week-end dernier pour annoncer sa décision de partir. Et si possible au FC Barcelone où, contrairement à ce qui a pu être dit, ils seraient nombreux à plaider pour son retour. L'Equipe ajoute une information très importante : Neymar "s'interrogerait même sur la pertinence de jouer samedi contre Lorient" ! Parce qu'il ne veut pas risquer une blessure qui compromettrait évidemment un transfert. Mais aussi pour mettre la pression à ses dirigeants et bien leur faire comprendre qu'il est déterminé à aller voir ailleurs ?

😯 "Al máximo nivel, NEYMAR ES MEJOR QUE MBAPPÉ" 😯



👉@10JoseAlvarez empieza fuerte en la nueva temporada de @elchiringuitotv. pic.twitter.com/j9d17KGJHN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 7, 2023

