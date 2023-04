PSG - Mercato : Ramos montre le chemin à suivre à Messi pour une prolongation

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Ainsi, Sergio Ramos, lui, serait prêt à faire des efforts pour continuer l'aventure entamée en 2021, en même temps que Messi. Le Parisien du jour consacre un article au défenseur central de 37 ans, qui ferait l'unanimité en interne après une première saison très difficile, marquée par de nombreuses blessures. Son investissement et son leadership sont loués de tous. Le PSG serait plus que favorable à une prolongation et Ramos, dont la femme se plaît à Paris, est donc prêt pour rester à baisser son salaire. Tous les feux sont au vert. Mais les négociations n'ont pas encore débuté. Elles commenceront après l'officialisation du titre de champion de France.

La fiche de Sergio Ramos

Sergio Ramos contract, expiring in June. Galtier: “He’s an example, a key player in the dressing room. I know on his future there are discussions ongoing between the board and him”. 🇪🇸 #PSG



“I’m very happy with Sergio’s season and what he brings on/off the pitch”. pic.twitter.com/XGMBPCDLiK