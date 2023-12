PSG – Mercato : Rothen lâche un scoop, un premier renfort débarque !

Si le PSG se prépare à faire quelques corrections au Mercato d’hiver, Jérôme Rothen a déjà lâché un scoop sur RMC dans son émission « Rothen s’enflamme ». Selon lui, Luis Campos a déjà réglé une première arrivée sur sa priorité en défense.

« Il y a un recrutement qui va avoir lieu au Mercato d’hiver. C’est au poste de défenseur central axe gauche, voir latéral gauche. Ils ont déjà ciblé le joueur. Tout est ok de ce côté-là. J’aurais bien aimé vous donner le nom mais pour l’instant il n’a pas encore fuité. Par rapport aux blessures de Nuno Mendes et à la lenteur de la reprise de Kimpembe, ils vont investir cet hiver. Ils ont le nom, tout est ciblé, tout est finalisé de ce côté-là. On ne parle pas d’un jeune joueur mais de quelqu’un qui a un peu d’expérience ».