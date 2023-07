PSG : un terrible coup bas de Luis Campos à Luis Enrique au Mercato ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

C'est ce mercredi 5 juillet que le PSG va officiellement entrer dans sa nouvelle saison, une conférence de presse est prévue à 14h pour introniser officiellement Luis Enrique et mettre la fin à l'aventure de Christophe Galtier. Après Skriniar, Asensio, Ugarte, Lucas Hernandez, Ndour et Kang-In Lee, le mercato du PSG n'est encore fini et réserve déjà une surprise.

Luis Campos, double casquette

Gabri Veiga, jeune pépite espagnole du Celta Vigo, est ciblé par le PSG. Mais, Luis Campos est autant le conseiller sportif du PSG que du Celta Vigo. Et, Campos aurait proposé à Veiga, une prolongation avec un salaire nettement revalorisé et une clause libératoire doublée à 80 millions d'euros, révèle le journaliste, Pablo Patinho, dans l'émission El Chiringuito. Luis Enrique, pas encore arrivé que sa relation avec Campos se ternit.

🔵🌟"Gabri Veiga ya tiene una oferta de renovación del Celta".



💰 "Lo convertiría en el segundo jugador mejor pagado de la plantilla y tendría una cláusula de 80M€".



Información de @pablopatinho7 en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/8AzdhkPtGf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 5, 2023

Podcast Men's Up Life