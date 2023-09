PSG - Mercato : visite médicale programmée pour Verratti, nouveau coup de théâtre pour Draxler !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Deux joueurs pourraient encore quitter le Paris Saint-Germain cet été. Il s'agit de Marco Verratti et Julian Draxler. Le départ du milieu de terrain italien ne fait plus l'ombre d'un doute, il devrait rejoindre le club qatari d'Al-Arabi. D'après le journaliste de L'Équipe, Loïc Tanzi, le joueur formé à Pescara, qui devrait arriver ce lundi à Doha, devrait passer ce mardi sa visite médicale avec son nouveau club.

Ce n'est pas mort pour Draxler à Al-Ahli !

Concernant Julian Draxler, un nouveau retournement de situation pourrait avoir lieu. Alors que le journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg, a annoncé samedi dernier que le milieu offensif allemand devrait rester au PSG une saison de plus, Loïc Tanzi ne donne pas le même son de cloche et croit savoir que l'arrivée de Julian Draxler à Al-Ahli serait toujours possible. Le joueur prêté la saison dernière aurait bien donné son accord contractuel pour rejoindre le club qatari mais le dossier aurait été retardé car Julian Draxler aurait demandé du temps en raison de problèmes familiaux.

Visite médicale demain pour Verratti. Al Ahli n’a pas encore abandonné Draxler. L’accord contractuel est toujours là. https://t.co/Z6OzQJIZq7 — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 11, 2023

Podcast Men's Up Life