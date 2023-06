PSG : Nagelsmann, Henry, Campos, Mbappé... les grosses révélations de Daniel Riolo !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Un improbable duo Julian Nagelsmann-Thierry Henry pourrait s’asseoir sur le banc du PSG la saison prochaine. Si le champion du monde 98 a encore des doutes sur sa propre arrivée dans la capitale, lui qui veut avoir sa chance en coach n°1, Daniel Riolo estime que l’idée ne serait pas si mauvaise... pour retenir Kylian Mbappé !

Henry, bon moyen de retenir Mbappé ?

« Le binôme Nagelsmann-Henry pourrait plaire à Kylian Mbappé, a affirmé le polémiste hier soir au micro de RMC Sport. La pilule serait plus facile à avaler pour Mbappé si on sortait Campos, car si tu ne le sors pas, Nagelsmann va se demander quel est le rôle de l'un et de l'autre. » Hier, L’Équipe abondait dans le sens de Riolo et laissait entendre que la venue d’Henry dans le staff de Nagelsmann pourrait inciter Mbappé à rester au PSG et refuser une nouvelle fois les sirènes du Real Madrid. Les deux Français s’apprécient et se respectent en privé. À suivre.

🔴🔵 @DanielRiolo : "Le binôme Nagelsmann-Henry pourrait plaire à Kylian Mbappé. La pilule serait plus facile à avaler pour Mbappé si on sortait Campos, car si tu ne le sors pas, Nagelsmann va se demander quel est le rôle de l'un et de l'autre." #RMClive pic.twitter.com/ETCbyUQFPi — After Foot RMC (@AfterRMC) June 5, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Daniel Riolo a fait quelques révélations sur le ticket Julian Nagelsmann - Thierry Henry déjà creusé pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. L'idée ne serait pas si saugrenue, selon lui !

Bastien Aubert

Rédacteur