PSG, Real Madrid - Mercato : l’émir craque et fait une offre totalement dingue à Mbappé !

Le dossier Kylian Mbappé se complique. Alors qu’il est attendu à la reprise du PSG ces prochains jours, l’attaquant tricolore semble parti dans un bras de fer avec les dirigeants qataris dont il est le seul ou presque à connaître les tenants et les aboutissants. Pour l’heure, une guerre de communication est lancée entre les deux parties alors que le Real Madrid regarde la situation de près mais à distance. La fiche de Kylian Mbappé 500 M€ pour Mbappé ? En attendant, l’émir du Qatar bout dans son palais de Doha mais aurait pris une nouvelle décision concernant le crack de 24 ans. Selon Eduardo Inda, à prendre avec des pincettes, le PSG aurait ainsi formulé une offre de 500 millions à Mbappé pour trois ans de contrat. La balle serait désormais dans le camp du vice-champion du monde, toujours déterminé à rejoindre le Real Madrid dès cet été. 🐢💰 "El PSG le ofrece 500 millones a Mbappé por tres años de contrato". 💰🐢



¡Atento a lo que cuenta #INDA en #ChiringuitoInda! pic.twitter.com/7hzTVLt16h — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Mis devant le fait accompli par Kylian Mbappé (24 ans) sur son intention de ne pas prolonger son contrat, qui expire en juin 2024, l’émir du Qatar serait prêt à formuler une proposition indécente à son vice-champion du monde.

Bastien Aubert

Rédacteur