PSG, Real Madrid - Mercato : la piste Kane prend du poids à Madrid, prix déjà fixé ?

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

Alors qu'il a inscrit 28 buts cette saison en Premier League, Harry Kane va encore voir Tottenham échouer loin du Top 4. L'attaquant de 29 ans en a marre de ne jamais remporter de trophée et de se contenter régulièrement de l'Europa League. Il aurait fait savoir à sa direction, qui avait déjà eu toutes les peines du monde à le retenir l'été dernier, qu'il voulait aller voir ailleurs. Et contrairement à l'été 2022, celle-ci aurait cette fois accédé à sa demande. Mais à une condition : qu'il ne rejoigne pas un autre club anglais. Une bonne nouvelle pour le PSG et le Real Madrid, qui le suivent de près.

Tout dépendra de Mbappé

Cependant, Tottenham aurait fixé un tarif dissuasif : entre 80 et 100 M€, selon la Cadena SER. Le même média annonce que les Merengue verraient d'un bon œil le recrutement de l'international anglais, susceptible de concurrencer Karim Benzema la saison prochaine. Mais l'indemnité réclamée, tout dépendra de Kylian Mbappé. S'il peut quitter le PSG dès cette intersaison, la Maison Blanche mettra tous ses moyens sur son recrutement. Sinon, ceux-ci serviront à attirer Kane, entre autres. Quand aux intentions de Paris, elles ne sont pas encore très claires. Et pour cause, l'avenir de Mbappé pourrait encore une fois être déterminant...

La fiche d'Harry Kane

✅⚡️



Confirmation de @La_SER :



Harry Kane a officiellement demandé son départ à la direction de Tottenham. Bon de sortie accordé… mais pas un club anglais.



Tottenham demande entre 80 et 100M€. https://t.co/u6VWkOo7QD — SPORTS ZONE (@SportsZone__) May 25, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer L'avenir d'Harry Kane pourrait passer par le Real Madrid, si jamais les Merengue ne parviennent pas à recruter Kylian Mbappé cet été. Tottenham est d'accord pour transférer son attaquant à condition qu'un club mette entre 80 et 100 M€ sur la table.

Raphaël Nouet

Rédacteur