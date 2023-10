PSG, Real Madrid - Mercato : les deux clubs s’arrachent un cador italien

L'info émane d'Ekrem Konur, spécialiste du Mercato en Turquie : le PSG et le Real Madrid feraient partie des clubs intéressés par Alessandroni Bastoni, le défenseur de l'Inter Milan. A 24 ans, Bastoni, défenseur central international italien (21 sélection, 1 but) est lié à l'Inter jusqu'en 2028.

Manchester City et Chelsea lorgneraient également le joueur, qui n'est apparu qu'à trois reprises depuis le début de la saison avec l'Inter, et qui est évalué à 60 M€ par Transfermarkt...

🚨Manchester City, Chelsea, Real Madrid and PSG have all been linked with Inter Milan's 24-year-old Italian defender Alessandro Bastoni. 🇮🇹 🔵 ⚫ #ForzaInter pic.twitter.com/JNrJQRfSr6