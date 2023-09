RC Lens : 2 précédents très inquiétants pour Haise et les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Bien sûr, à l'heure de commenter leur début de saison manqué, les Lensois pourront avancer ce calendrier terrible, qui les a vus se déplacer trois fois en quatre journées et affronter systématiquement des adversaires relevés (Rennes, Paris, Monaco) ou en forme (Brest). Mais il n'empêche que ce seul point pris sur douze fait tâche pour l'un des deux représentants en Champions League cette saison. Surtout que les précédents n'incitent pas à l'optimisme pour les Sang et Or. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Relégué en 1967-68, maintenu de peu en 1962-63 En 1962-63, le Racing avait aussi démarré sa saison avec un petit point en quatre journées. Il avait terminé 16e sur 20, n'échappant à la relégation que pour deux unités. A noter que cette saison-là, c'est Monaco qui avait été champion. Les joueurs de la Principauté ont démontré hier, aux dépens des Artésiens (3-0), qu'ils avaient des atouts à faire valoir dans la course au titre. L'Equipe précise qu'en 1967-68, le RCL avait fait encore pire avec quatre défaites pour débuter la saison. Il avait terminé 17e et avait été relégué lors des barrages, accompagnant ainsi le LOSC à l'étage inférieur... Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 Le #RCLens réalise son 2e plus mauvais début de saison comptable de son HISTOIRE, après 1967 (0 point après 4 journées, 17e à l'arrivée, et relégué après les barrages).



Lens avait aussi fait un 1/12 en 1962 (16e à l'arrivée). — Laurent Mazure (@Laurentmazure) September 2, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Avec un point sur douze, le RC Lens réalise un début de saison très compliqué, lui qui a été battu hier à Monaco (0-3). La seule fois où il avait réalisé une entame encore plus mauvaise, il avait été relégué après les barrages...

Raphaël Nouet

Rédacteur