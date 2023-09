RC Lens : malgré les résultats, un Sang et Or impressionne son monde

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

On ne peut pas, du moins encore, parler de crise au RC Lens. Car si les Sang et Or occupent il est vrai une peu reluisante 17e place au classement, et qu'ils ne comptabilisent qu'un petit point en quatre journées, ils sont tout de même déjà affronté le PSG, le Stade Rennais et l'AS Monaco.

Machado devant Samba

Alors que la Ligue des Champions se profile, et qu'un redressement est attendu en L1, un joueur de Franck Haise, lui, a déjà prouvé qu'il était présent dès la reprise. Il s'agit de Deiver Machado, auteur de deux buts et de matches solides au mois d'août et début septembre. A tel point que le site spécialisé, Lensois.com, qui a demandé aux supporters de voter pour le meilleur joueur d'août, a logiquement mis à l'honneur le Colombien.

Machado, avec 42,04% des votes, a devancé Brice Samba, 35,29%, et Andy Diouf, 7,52%.



