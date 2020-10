RC Lens : non, Kakuta n’est pas le chouchou d’Haise chez les Sang et Or

Le RC Lens passera un nouveau test dimanche. Opposés au FC Nantes à un horaire inhabituel (13h), les hommes de Franck Haise sauront s’ils vont digéré la raclée reçue à Lille dimanche en clôture de la 7e journée de L1 (0-4).

En attendant, le site Lensois.com a listé les joueurs de champ qui avaient le plus joué depuis le coup d’envoi de la saison. Et de manière assez surprenante, Cheick Doucouré est celui qui a été le plus sollicité ! Le milieu des Sang et Or a joué pas moins de 589 minutes, devant le défenseur central Jonathan Gradit (553)...et Facundo Medina (540). Gaël Kakuta, pièce essentielle du dispositif d’Haise mais régulièrement remplacé en cours de match, n’arrive qu’en cinquième position (520).