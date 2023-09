RC Lens : un cadre de Haise justifie le début de saison manqué par un manque d'humilité

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

A l'instar de ce qu'a vécu l'OM hier à Amsterdam (3-3), qui aurait pu prédire que le RC Lens sortirait de son entame ratée face au FC Séville (1-1) mercredi ? En pleine crise de résultats, les Sang et Or, qui retrouvaient la Champions League après 21 ans d'absence, ont été cueillis à froid par un but de Lucas Ocampos dès la 9e minute, dans un Sanchez-Pizjuan bouillant. Pendant les dix minutes qui ont suivi cette ouverture du score précoce, le Racing a pris l'eau. Un deuxième but andalou aurait sans doute ouvert la porte à une raclée. Mais les Lensois ont tenu bon, ont fini par égaliser et faire le plein de confiance.

"On voulait se retrouver, être plus humbles aussi"

Après la partie, tous les joueurs parlaient de nouveau départ après un début de saison catastrophique. Un début de saison loin des attentes et qui peut s'expliquer par manque d'humilité, selon Florian Sotoca. "On voulait se retrouver, faire des choses plus simples, être plus humbles aussi", a déclaré l'attaquant de 32 ans à La Voix du Nord. Le quotidien régional prolonge la réflexion du joueur en confirmant que les Lensois se sont sans doute vus trop beaux après leur incroyable saison 2022-23 conclue par une 2e place en Ligue 1...

