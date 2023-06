RC Lens : un Sang et Or vit un calvaire dans l'euphorie ambiante

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le Racing Club de Lens a vécu une saison quasiment parfaite, conclue par une 2e place en Ligue 1 synonyme de qualification pour la prochaine Champions League. Le stade Bollaert a affiché complet à chaque match, la direction est unie comme jamais et les perspectives sont belles à tous les niveaux. Mais il n'empêche qu'il existe des exceptions à l'euphorie ambiante.

Il ne sera pas présent à la reprise

Ainsi, Jimmy Cabot, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche contre Montpellier le 15 octobre, connaît des complications qui font qu'il ne sera pas présent à la reprise. Un vrai coup dur pour l'ancien Lorientais qui a ému l'insider Mohamed Toubache-Ter : "Ce que vit Jimmy Cabot n’est pas facile. Pas de médias pour s’épancher sur cette période hyper compliquée, ce tunnel dont il a vu le bout puis la rechute. Bosser comme un chien dans le silence: cette voie va payer. Et ne pas oublier ceux qui ne sont plus dans la lumière".

La fiche de Jimmy Cabot

Ce que vit @Cabot_Jim n’est pas facile.



Pas de médias pr s’épancher sur cette période hyper compliquée, ce tunnel dont il a vu le bout puis la rechute.



Bosser comme un chien ds le silence: cette voie va payer & ne pas oublier ceux qui ne sont plus ds la lumière. #RCLens — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 9, 2023

