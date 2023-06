RC Lens : une affiche de rêve dans un stade de légende au programme de l'avant-saison !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Quelques minutes après que la Ligue a dévoilé le calendrier complet de la saison 2023-24 de Ligue 1, le Racing Club de Lens a publié son programme de l'avant-saison. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'il est appétissant ! Un match contre Manchester United à Old Trafford clôturera cette préparation le samedi 5 août, une semaine avant le début des hostilités en championnat de France.

Wolfsburg, le Torino et MU à l'affiche

Dans le détail, cela donne : examens médicaux ce vendredi 30 juin pour les non-internationaux et les recrues. Débuts des entraînements le 3 juillet. Premier match de préparation le 8 face à Dunkerque au stade François Blin. Deuxième match le 14 contre Amiens au même endroit. Stage à Divonne-les-Bains du 17 au 23 juillet. Deux rencontres le 22 contre Dijon et Sochaux à huis clos. On rentrera ensuite dans le vif du sujet avec un choc contre Wolfsburg le 29 à l'AOK Stadion, la réception du Torino le 2 août à Bollaert et, donc, l'affiche dans le théâtre des rêves contre MU le samedi 5 août à 12h30.

