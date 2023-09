RC Lens : Wahi enfin décisif... Les notes des Sang et Or après leur victoire à Strasbourg

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Note du match : 11/20 Homme du match : Elye Wahi (7) Les notes des Lens : Samba (7) : dans son match, l’international tricolore n’a pas eu trop à s’employer mais il fallait être vigilant sur la tentative de Bakwa (9’) et sortir la parade du match devant Gameiro (90’+3). Gradit (6) : un match de costaud derrière pour l’ancien Caennais, sanctionné d’un carton jaune pour une charge sur Bakwa (33’) et qui va cruellement manquer dans le derby face à Lille où il sera suspendu… Danso (6) : pas aussi rayonnant que l’an passé cette saison, l’Autrichien a bien tenu Emegha ce vendredi soir. Il aurait même pu marquer de la tête le but du 2-0 (20’). Medina (6) : Facundo a fait du Facundo. Quelques ouvertures soyeuses et un duel folklorique face au feu-follet Angelo qui lui a valu un carton jaune (45’+3). Aguilar (5,5) : encore une prestation très intéressante du nouveau piston droit des Sang et Or qui sent le football et se projette intelligemment… Mendy (4) : pour sa première titularisation, il a souffert face au milieu à trois du RCSA. Remplacé par Abdul Samed (65’) quelques minutes après avoir récolté un carton jaune (54’). Diouf (4) : l’ancien Rennais n’est pas Seko Fofana et ça se voit sur des matchs comme celui-ci. A l’image du double-pivot du RCL, dominé à la Meinau. Remplacé par El Aynaoui (85’), sanctionné d’un jaune pour une faute d’anti-jeu. Machado (5) : le Colombien s’est moins projeté qu’à son habitude mais il avait souvent face à lui un Angelo inspiré. Remplacé par Frankowski (75’). Sotoca (6) : une nouvelle fois décisif (passeur), le Narbonnais a montré combien il était indispensable au RC Lens. Il aurait mérité de marquer mais sa frappe ne fut malheureusement pas à la hauteur de son sublime contrôle orienté (29’). Fulgini (4,5) : plus intéressant sur ses coups de pied arrêtés que sur sa faculté à faire le jeu. Dans le turn-over avec Adrien Thomasson, il n’a pas spécialement marqué de points à Strasbourg. Remplacé par Thomasson (74’), qui a raté la balle de match à deux reprises devant Matz Sels (80’ et 90’+3). Wahi (7) : pour son premier but, l’ancien Montpelliérain n’a pas fait les choses à moitié avec un enchaînement sublime pour l’unique but de la partie (17’). Frustré de sortir, il avait encore envie. Remplacé par Guilavogui (66’), qu’on a vu rentrer avec beaucoup de hargne dans son rôle de joker. Podcast Men's Up Life Conclusion : Grâce à la première réalisation d’Elye Wahi, le RC Lens a glané un précieux succès à la Meinau contre le RC Strasbourg (1-0). Ce fut un succès minimaliste de la part des Sang et Or mais il fait un bien fou aux Artésiens avant le choc de Ligue des Champions contre Arsenal mardi soir.

Alexandre Corboz

Rédacteur