RC Lens, LOSC - Mercato : un des deux clubs se retire pour Saïss

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après sa remarquable Coupe du monde avec le Maroc, Romain Saïss est convoité, notamment par le LOSC et le RC Lens. Mais selon Mohamed Toubache-Ter, ce mardi, le RCL vient de se retirer du dossier. Le RCL se retire « Lens s’est retiré du dossier Romain Saïss, annonce l'insider. Sur le dossier du DC, Grégory Thil trace sa voie sans sourciller. Quand c’est bien, faut tjrs le dire. Lutte Lille-Qatar pr s’attacher les services du DC, international marocain. » La prolongation à venir de Kevin Danso peut expliquer la décision du board lensois. Lens s’est retiré du dossier Romain Saïss.



Sur le dossier du DC, Grégory Thil trace sa voie sans sourciller.

Quand c’est bien, faut tjrs le dire.



Lutte Lille-Qatar pr s’attacher les services du DC, international marocain. #RCL #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 18, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer « Lens s’est retiré du dossier Romain Saïss, annonce l'insider Mohamed Toubache-Ter. Sur le dossier du DC, Grégory Thil trace sa voie sans sourciller. Quand c’est bien, faut tjrs le dire. Lutte Lille-Qatar pr s’attacher les services du DC, international marocain. »

Laurent HESS

Rédacteur