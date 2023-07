RC Lens - Mercato : le Racing a repris un temps d’avance sur le LOSC pour Orban !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens prévoit un départ de son belge, Loïs Openda. Le Racing cherche son successeur, Lens a identifié un profil qu’apprécie également le LOSC. Le RC Lens cible Gift Orban, l’attaquant nigérian de La Gantoise (Belgique) pour qui le Racing a repris un temps d’avance sur le LOSC. Le RC Lens en pole position pour Orban Le média TeamFootball révèle que le RC Lens serait en pole position pour recruter l’attaquant nigérian de La Gantoise, Gift Orban. Toujours selon le média, le Racing a un temps d'avance sur le LOSC, Rennes et des clubs de Bundesliga. La Gantoise attendrait entre 20 et 25M€. Après Openda, le RC Lens espère encore recruter un autre attaquant du championnat belge. 🚨 Exclu #Mercato - Le #RCLens intensifie son offensive pour la pépite nigériane Gift Orban !



↪️ Les lensois ont un temps d'avance sur le #LOSC, le #SRFC et des clubs de #Bundesliga.

💰Gent espere un transfert compris entre 20 et 25M€.https://t.co/2fP6uBYftk#MercaTour2023 — TeamFootball (@TeamFootballFr) July 9, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens a repris un temps d’avance sur le LOSC et serait en pole position pour recruter Orban. La Gantoise attendrait entre 20 et 25 millions. Après Openda, le RC Lens espère encore recruter un autre attaquant du championnat belge.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur