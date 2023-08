RC Lens – Mercato : les Sang et Or se sont faits de nouveaux ennemis en Italie avec Danso

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Au moment d'acter la prolongation de Kévin Danso jeudi, le RC Lens a un peu chambré Naples. En effet, la mise en scène du club nordiste autour de l'expression « trouver chaussure à son pied » est plutôt moqueuse à l'égard du club de Rudi Garcia qui a tout fait pour attirer l'international autrichien... et elle n'a été que modérément bien perçue en Italie. La fiche du RC Lens sur But! Football Club Les fans du Napoli veulent se venger de Lens Comme le rapporte le compte Twitter qui suit le Napoli en France, les fans italiens ont mal vécu l'arrogance du Racing et rêvent de tomber sur Lens en Ligue des Champions pour se venger. Le club artésien s'est fait un nouvel et prestigieux ennemi... Mdrrrr la vanne du RC Lens est pas du tout passée du côté napolitains et tout le monde veut tomber sur eux en LDC ? pic.twitter.com/DRRVMI7Jvp — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) August 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer En pensant être drôle sur la prolongation de Danso, le RC Lens a vexé les fans de Naples qui en veulent aux Sang et Or. Le Champion d'Italie, qui sera dans le chapeau 1 en Ligue des Champions, rêve de se venger sur le terrain.

Alexandre Corboz

Rédacteur