RC Lens - Mercato : Openda a la cote en Premier League !

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Après un an seulement passé au RC Lens où il a réalisé une saison exceptionnelle, Loïs Openda a décidé de quitter le club artésien pour rallier la Bundesliga et le RB Leipzig. Dans la continuité de sa saison avec les Sang et Or, l'attaquant belge, auteur déjà de 11 buts en 16 matchs disputés toutes compétitions, cartonne depuis le début de la saison avec le club allemand.

Deux clubs anglais surveillent Openda

C'est donc logiquement que l'ancien Lensois serait courtisé sur le marché des transferts, surtout en Angleterre. En effet, d'après le journaliste turc, Ekrem Konur, spécialiste des transferts, West Ham et Brighton surveilleraient de près la situation de Loïs Openda, dont la valeur marchande est désormais estimée à 45 millions d'euros par Transfermarkt.

🔥 West Ham and Brighton are monitoring the situation of RB Leipzig's 23-year-old Belgian striker Loïs Openda. 🇧🇪

🔴 #RBLeipzig ⚒️#WHUFC 🔵#BHAFC pic.twitter.com/ryEM2cs3Iq — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 14, 2023

Podcast Men's Up Life