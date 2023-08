RC Lens - Mercato : Seko Fofana justifie son départ et fait une promesse

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Ce mardi, L'Equipe publie une longue interview de Seko Fofana, dans laquelle le milieu ivoirien fait une belle déclaration d'amour au RC Lens. Il ne cesse de dire "on" quand il parle des Sang et Or et promet de revenir prochainement en Artois pour saluer ses ex-coéquipiers, ce qu'il n'a pas pu faire avant son transfert en Arabie Saoudite. Mais alors, s'il est si attaché au Racing, pourquoi a-t-il signé à al-Nassr alors qu'il aurait pu découvrir la Champions League à Bollaert ? Selon lui, ce n'est pas qu'une question d'argent...

"Vraiment, je suis en paix avec mon choix"

"Je peux comprendre que les gens pensent que l'histoire avec Lens n'est pas terminée, mais je ne suis pas d'accord. Tout le monde se posait la question quand je suis arrivé (en 2020) de savoir pourquoi j'avais choisi Lens. Je l'avais fait parce que je croyais dans ce projet. Et j'ai toujours dit que je voulais faire revenir Lens en Coupe d'Europe. L'été denrier, j'avais eu des sollicitations de gros clubs mais j'avais le sentiment de ne pas avoir terminé mon histoire avec Lens. Cet été, j'ai eu des approches aussi et j'ai dit : "Je vais disputer la C1 avec Lens". Et al-Nassr est arrivé..."

"On m'a parlé du projet du club, du développement du championnat. Et de la même manière qu'il y a trois ans quand j'avais choisi Lens, mon instinct me disait que c'était le bon choix. J'ai tranché. Comme il y a trois ans, certains ne le comprendront pas. Et je l'accepte. Il y a l'aspect financier qui, il ne faut pas le cacher, est incroyable. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Il faut venir voir ici, les clubs, les infrastructures. Tous les jours, je m'entraîne avec de grands joueurs. Je viens de jouer huit matches en un mois. Je prends énormément de plaisir au quotidien. Vraiment, je suis en paix avec mon choix."

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

Voici les unes du journal L'Équipe du mardi 15 août 2023 : https://t.co/s8SKqdzCSw pic.twitter.com/raJXf7wxA9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 15, 2023

Podcast Men's Up Life