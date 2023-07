RC Lens – Mercato : un nouveau Sang et Or file en Ligue 2

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Lancé dans un MercaTour des plus prometteurs au niveau des arrivées (Spierings, El Aynaoui, Guilavogui, Diouf), le RC Lens avance aussi au niveau de son écremage. A l'instar d'Ismaël Boura, qui a signé à l'ESTAC, de nombreux jeunes formés à la Gaillette ont été invités à plier bagage. Ce fut notamment le cas du défenseur Yacouba Barry (20 ans). La fuite des jeunes de la Gaillette Laissé libre par les Sang et Or, l'ancien défenseur de la réserve (18 matchs de N3) a signé au FC Annecy. Bien que pas encore assuré d'évoluer en Ligue 2 l'an prochain (il doit attendre l'aval de la DNCG après la rétrogradation administrative de Sochaux), le club haut-savoyard a décidé d'entamer ses emplettes en vue de la saison 2023-24. Yacouba Barry est le deuxième renfort des Reds après l'attaquant Antoine Larose (Louhans-Cuiseaux, 30 ans), arrivé la veille. #Mercato | ✒️ Bienvenue à ?￰ンラᆴ?￰ンラᄐ?￰ンラᆵ? ?￰ンラᆴ?￰ンラ﾿?



? 20 ans

? Défenseur

? Droitier

✈️ @RCLens

⚽ 18 rencontres en N3 cette saison

? Plusieurs groupes en @Ligue1UberEats



? https://t.co/NdOXxMz7d2#GoReds pic.twitter.com/44w8uHMg8a — FC Annecy (@FCAnnecy) July 1, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Laissé libre par le RC Lens, Yacouba Barry (20 ans) a rebondi du côté d'Annecy. Le défenseur de l'équipe de N3 a signé ce samedi son contrat avec le club haut-savoyard. Il n'a jamais évolué en Ligue 1 sous les ordres de Franck Haise l'an passé.

Alexandre Corboz

Rédacteur