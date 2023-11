RC Lens - Mercato : Varane bientôt sur le marché, Haise lui fait un appel du pied

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de Clermont, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a été interrogé sur Raphaël Varane et l’éventualité de le voir revenir un jour chez les Sang et Or.

"Varane est accueilli les bras ouverts quand il revient ici"

"Vous savez très bien qu’il est accueilli les bras ouverts quand il revient ici, mais venir avec un contrat… C’est encore autre chose. Peut être qu’il a envie de revenir. Oui, c’est un beau débat, mais il n’est pas actuel", a répondu avec le sourire le coach artésien. La question lui a sûrement été posé car, d'après Sky Sports, Manchester United pourrait accorder un bon de sortie au défenseur central français dès cet hiver et aurait fixé son prix de départ entre 20 et 30 millions d'euros.

