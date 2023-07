RC Lens, OM - Mercato : un cador de Ligue 1 passe à l'action pour Zakaria !

De retour à la Juventus suite à son prêt d'une saison à Chelsea, Denis Zakaria ne devrait pas faire de vieux os du côté de Turin. Le milieu de terrain suisse se retrouve sur la liste des transferts et son nom circule en France depuis plusieurs semaines. Annoncé dans le viseur de l'OM puis du RC Lens qui a perdu Seko Fofana, l'ancien joueur de Mönchengladbach pourrait bien débarquer en Ligue 1 mais du côté de la Principauté.

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, l'AS Monaco aurait formulé une première proposition à la Vieille Dame pour s'attacher ses services. Le nouveau coach monégasque, Adi Hütter, a connu Zakaria chez les Poulains du Borussia et aimerait le retrouver sur le Rocher. Le montant de l'offre n'a pas filtré mais la concurrence s'annonce rude pour l'ASM. Si West Ham a déjà entamé des négociations avec la Juve, tout resterait néanmoins possible dans ce dossier auquel l'OM et le RC Lens ne semblent plus rattachés.

EXCL: AS Monaco have submitted first bid to sign Denis Zakaria from Juventus. He’s among priority targets for the club as Adi Hütter knows him well ⚪️🔴



Zakaria will now assess options.



Many clubs want him — West Ham also negotiated with Juventus to sign him. Up to the player. pic.twitter.com/yRPBbReFv9